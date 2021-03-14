В “Слуге народа” заявили, что 14 марта рассмотрят пребывание Дубинского на должности главы партячейки в Киевской области. Он опроверг

14.03.2021, 0:32, Новости дня

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Партия “Слуга народа” 14 марта во время внеочередной конференции киевской областной организации партии рассмотрит вопрос дальнейшего пребывания нардепа Александра Дубинского на должности руководителя областной ячейки и его вхождения в новообразованный руководящий орган политсилы. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба партии.

Соответствующее распоряжение о созыве съезда “Слуги народа” выдал глава политсилы Александр Корниенко по требованию членов киевской областной организации, говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что на конференции рассмотрят кадровые вопросы и формирование политического совета Киевской области.

“Узнав о формировании новых руководящих органов партии, которое было принято на XI внеочередном съезде, партийцы заявили о недопустимости вхождения в национальный совет общин нынешнего руководителя областной организации Дубинского”, – говорится в сообщении.

Они также возмущены позицией некоторых членов организации относительно дальнейшего пребывания Дубинского в должности руководителя и тем более его автоматического вхождения в руководящие органы партии, подчеркнули в “Слуге народа”.

Согласно новому уставу партии, решение согласовали главы политического совета и национального совета общин – Давид Арахамия и Александр Завитневич.

На своей странице в Facebook Дубинский опроверг заявление партии. По его словам, киевская областная организация завтра не проводит “никаких конференций”.

“Ни один член киевской областной организации не обращался ни в областную организацию, ни к ее руководству с предложением о проведении конференции. Обращаюсь ко всем членам партии “Слуга народа” с требованием немедленно выявить мошенников и привлечь их к ответственности”, – заявил нардеп.

По его мнению, в противном случае руководство партии “Слуга народа” продемонстрирует, что “их словам, обещаниям и пламенным речам доверять нельзя”.

https://www.facebook.com/dubinskyi/posts/4042993189085542

13 марта состоялся съезд партии “Слуга народа” на котором, в частности, присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Во время съезда партия утвердила новую редакцию устава и создала в своей структуре политический совет.

1 января США ввели санкции против Дубинского за попытки вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов. В минфине США заявляли, что Дубинский, а также бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко связаны с нардепом Андреем Деркачем, в отношении которого санкции были введены в сентябре 2020 года. Сам Дубинский связь с Деркачем и попытки повлиять на американские выборы отрицает.

После введения санкций Нацбанк Украины предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским, его канал в YouTube был заблокирован.

25 января 2021 года состоялось заседание парламентской фракции “Слуга народа”, на котором президент Украины Владимир Зеленский предлагал Дубинскому выйти из ее состава, но тот не согласился.

1 февраля нардепы от “Слуги народа” проголосовали за исключение Дубинского из фракции. На следующий день на заседании парламента об этом официально объявил спикер ВР Дмитрий Разумков.

4 февраля Дубинский отмечал, что продолжает руководить киевской областной организацией партии “Слуга народа”. СМИ сообщали о планах партии снять Дубинского с этой должности.

Глава партии “Слуга народа” и нардеп от этой политсилы Александр Корниенко заявлял, что не может прекратить членство в партии Дубинского, потому что для этого придется ликвидировать все отделение партии в Киевской области.

“Пока у киевской ячейки есть мнение, что Александр Анатольевич – полезный и правильный руководитель, и, возможно, они правы. По результатам местной кампании Киевская область входит в тройку лидеров – что тут сделаешь?” – сообщал глава партии.

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