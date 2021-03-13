S&P подтвердило рейтинг Украины “B/B” со стабильным прогнозом

13.03.2021, 21:10, Новости дня

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Украины на уровне “B/B” со стабильным прогнозом. Об этом 13 марта сообщило “Интерфакс-Украина”.

В частности, подтверждены долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте по глобальной шкале на уровне “B”, рейтинги по национальной шкале на уровне “uaA” и краткосрочные рейтинги на уровне “B”, прогноз по долгосрочным рейтингам стабильный.

Рейтинговое агенство отметило, что рост, платежный баланс и государственные финансы Украины превзошли ожидания в 2020 году. По их словам, достаточность резервов улучшилась, что “обеспечивает защиту от возможных неблагоприятных внешних событий, включая дальнейшие задержки с выплатой льготных кредитов”.

В то же время S&P отметило, что эпидемическая ситуация по-прежнему “представляет серьезный риск”.

Агентство рассказало, что могло бы повысить рейтинги в течение следующего года, если показатели внешней ликвидности Украины и консолидация госфинансов будут лучше прогнозируемых сегодня, в том числе в результате более активного восстановления экономики.

По данным агентства, рейтинги могут также и понизить в случае перебоев с льготным финансированием со стороны международных финансовых организаций или рынков капитала, которые поставят под сомнение способность правительства выполнять обязательства по обслуживанию долга, указывает S&P.

В S&P отметили, что это произойдет, если правительство откажется от ключевых реформ, таких как обеспечение независимости Национального банка Украины, который действует как денежно-кредитный орган и регулятор финансовой системы.

В IV квартале 2020 года падение реального ВВП Украины замедлилось. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики Украины, опубликованные 15 февраля.

Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что Украина мягче всех европейских стран прошла экономический кризис. По его словам, страна потеряла лишь 4,5% ВВП, а в этом году рост экономики Украины будет более 4,6%.

В январе Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году. По мнению аналитиков банка, в 2021 году экономика Украины вырастет на 3%, в 2022-м – на 3,1%.

По оценкам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, падение ВВП Украины по итогам I квартала 2021 года может достичь 3%.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко прогнозирует, что в 2021 году глобальная экономика постепенно восстановится, что приведет к восстановлению и положения Украины.

Кабинет Министров на заседании 3 марта утвердил с доработкой национальную экономическую стратегию Украины до 2030 года. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что этот документ должен привести Украину в клуб развитых и успешных стран.

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