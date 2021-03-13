 

Умер 27-летний бывший футболист “Шахтера”

13.03.2021, 19:30, Новости дня
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Бывший защитник “Шахтера” Ростислав Багдасаров умер в 27 лет. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба футбольного клуба на своей странице в Twitter.

“Шахтер” соболезнует. На 28-м году ушел из жизни воспитанник клуба Ростислав Багдасаров.

“Шахтер” выражает соболезнования родным и близким Ростислава. pic.twitter.com/5cbLsdPYOf

— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 13, 2021

“Профутбол Digital” на странице в Instagram отметил, что у футболиста были проблемы с сердцем, из-за чего ему в 2017 году пришлось завершить карьеру в возрасте 24 лет.

По информации Sport.ua Багдасаров был футболистом “Шахтера” с 2006 по 2014 годы. Затем на правах свободного агента перешел в футбольный клуб “Колос”, а позже – в “Сталь” с Каменского. За “Сталь” он сыграл один матч на уровне украинской премьер-лиги, после чего вернулся в “Колос”.

На своей странице в Facebook “Колос” рассказал, что последний официальный матч за команду Багдасаров провел в ноябре 2016 года. Всего за “Колос” на профессиональном уровне Багдасаров сыграл 24 поединка.

https://www.facebook.com/fckoloskovalivka/photos/a.219407571792200/234240353642255/

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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