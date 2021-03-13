Президент Казахстана поручил выяснить причины крушения Ан-26

13.03.2021, 18:58, Новости дня

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении военного самолета в Алма-Ате и поручил выяснить причины авиакатастрофы.

«Выражаю соболезнования родным и близким погибших военнослужащих во время крушения самолета в аэропорту Алматы. Желаю скорого выздоровления пострадавшим. По моему поручению начата работа по выяснению причин авиакатастрофы. Подобные инциденты не должны повторяться», – написал Токаев на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что военный самолет Ан-26, предположительно, принадлежащий Пограничной службе КНБ Казахстана, упал при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты. На борту находилось шесть человек. По предварительным данным, четыре человека погибли на месте крушения, двое были госпитализированы.