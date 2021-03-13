 

В Норвегии троих медиков госпитализировали после вакцинации AstraZeneca

13.03.2021, 18:58, Новости дня
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В Норвегии после прививки от коронавируса вакциной британско-шведской компании AstraZeneca трое медиков были госпитализированы с тромбами, сообщила газета Aftenposten.

Эту информацию также подтвердил Норвежский институт здравоохранения. По его данным, медики проходят лечение в стационаре. «Сегодня, 13 марта, мы получили три сообщения о серьезных случаях образования тромбов у трех молодых людей, получивших вакцину AstraZeneca. Они проходят лечение в стационаре», – ТАСС сообщение института.

Ранее СМИ сообщали, что в Словакии после прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя учительница средней школы.

В четверг число европейских стран, приостановивших использование вакцины, созданной англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, достигло десяти.



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