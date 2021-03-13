 

В Аргентине протестующие напали на автомобиль президента

13.03.2021, 18:58, Новости дня
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Протестующие окружили и забросали камнями микроавтобус, в котором находился президент Аргентины Альберто Фернандес во время поездки в провинцию Чубут, сообщил телеканал TN и La Nacion.

На кадрах, показанных в эфире телеканала, видно, как протестующие окружили микроавтобус, в который садился Фернандес. Манифестанты стучали по автомобилю и кричали, а несколько человек бросили в машину камни и разбили одно из окон. По данным телеканала, в результате инцидента никто не пострадал, передает ТАСС.

Собравшиеся протестовали против крупного горнодобывающего проекта, реализацию которого продвигает губернатор Чубута Мариано Арсиони. Президент Аргентины прибыл в Чубут, чтобы посетить зоны, пострадавшие от пожаров.

В прошлом году в ходе демонстраций против 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности» во Франции пострадали 37 полицейских и жандармов.



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