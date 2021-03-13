В Евросоюзе хотят выдавать лицензированные COVID-паспорта не всем привитым гражданам – СМИ

13.03.2021, 18:40, Новости дня

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На следующей неделе в Европейском союзе будет озвучено предложение выдавать лицензированные паспорта о вакцинации от коронавируса лишь тем, кто привился препаратом, одобренным Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Об этом 12 марта сообщили Euronews собственные источники.

Такой подход объясняется тем, что вакцины, которые ЕМА не зарегистрировало, не подпадают под действие правовой документации Евросоюза об ответственности и контроле качества.

Собеседники телеканала утверждают, что предложение будет озвучено 17 марта.

Позже комиссар Евросоюза по внутренним делам Ильва Йоханссон подтвердила информацию, полученную Euronews.

Источник телеканала также рассказал, что комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс дал понять, что члены Евросоюза могут вакцинировать своих граждан не только одобренными регулятором вакцинами от коронавируса, но лицензированный сертификат получат лишь вакцинированные одобренными ЕМА препаратами.

Сейчас в Евросоюзе одобрены четыре вакцины, они производятся компаниями Pfizer/BioNtech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

Также в странах Евросоюза используют российскую вакцину “Спутник V”, но ее ЕМА не регистрировало.

В конце февраля канцлер Германии Ангела Меркель сообщала, что страны Евросоюза намерены внедрить электронные сертификаты вакцинации против коронавируса. Для подготовки внедрения системы электронных сертификатов Еврокомиссии понадобится около трех месяцев.

Ряд стран заявили о разработке документов о вакцинации от коронавируса. В то же время во Всемирной организации здравоохранения критически отнеслись к идее внедрить COVID-паспорта. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отмечал, что пока неизвестно, сколько держится иммунитет после прививки.

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