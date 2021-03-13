 

Посол ЕС предложил изменить подход в отношении России

13.03.2021, 18:08, Новости дня
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Глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер рекомендовал дипломатам ЕС изменить подход в отношении России, назвав позицию союза «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной», сообщило Bloomberg.

По данным агентства, Эдерер встретился с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в рамках подготовки к саммиту ЕС 25–26 марта, в центре внимания которого будут находиться отношения с Россией. Во время беседы Эдерер предложил пересмотреть стратегию, применяемую ЕС в отношении Москвы. По сведениям Bloomberg , Эдерер назвал позицию союза в отношении РФ «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной», передает ТАСС.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали отказалась комментировать темы, которые обсуждались во время встречи. Она заявила, что ее участники сошлись во мнениях «о сохраняющейся актуальности следования пяти руководящим принципам (среди которых выполнение всех условий Минских соглашений, установление тесных контактов с бывшими советскими республиками, борьба с угрозами со стороны России, а также избирательное сотрудничество по некотором вопросам – ред.ВЗГЛЯД), а также о более широком подходе сопротивления, сдерживания и сотрудничества с Россией при необходимости».

Согласно данным Bloomberg, Германия, страны Прибалтики и большая часть стран Восточной Европы, выступают за сохранение существующих принципов. Также отмечается, что на встрече постпредов ЕС в среду некоторые члены ЕС предложили определить сферы избирательного сотрудничества с Москвой, которые лидеры будут обсуждать на предстоящем саммите. В качестве возможных вариантов Италия предложила «экономическое сотрудничество и региональные конфликты». Германия выступает за тему борьбы с изменением климата. Также Германия поддержала «скоординированный трансатлатический подход».  А вот Польша, Эстония и Литва, выступают за более жесткую позицию в отношениях с Россией. В частности они настаивают на полном выполнении Минских соглашений как необходимом условии любых изменений. Кипр в свою очередь обратился с просьбой провести анализ эффективности антироссийских санкций.

Ранее Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции против РФ в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих



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