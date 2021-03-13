Дубинский вошел в состав нацсовета общин партии “Слуга народа”

13.03.2021, 17:50, Новости дня

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Исключенный из парламентской фракции “Слуга народа” нардеп Александр Дубинский вошел в новый руководящий орган партии – национальный совет общин. Об этом председатель партии “Слуга народа” Александр Корниенко сообщил на съезде политсилы 13 марта, сообщает “Укринформ”.

Корниенко уточнил, что национальный совет общин состоит из председателей областных организаций партии и киевской и криворожской городских организаций.

Кроме Дубинского, возглавляющего киевскую областную организацию партии, туда также пошли председатель киевской городской ячейки Николай Тищенко и глава криворожской городской организации Юрий Корявченков.

Нардеп Александр Качура возглавил крымскую республиканскую организацию партии. Председатель фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия вошел в состав нацсовета общин как глава николаевской облорганизации партии.

В состав также вошел вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров как председатель запорожской областной организации.

Как отмечает пресс-служба партии “Слуга народа”, нацсовет станет площадкой, где будут обсуждать проекты государственных решений относительно местного самоуправления, региональной политики и ее реализации.

При этом запрещено одновременно быть членом политсовета и совета общин. Поэтому руководители областных организаций, которые уже вошли в политсовет, должны до 15 апреля определиться с тем, какую должность выбрать. До того времени они в совете общин имеют совещательный голос.

13 марта состоялся съезд партии “Слуга народа” на котором, в частности, присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Во время съезда партия утвердила новую редакцию устава и создала в своей структуре политический совет.

Во время общения с журналистам на съезде Корниенко заявил, что не имеет сформированных претензий к Дубинскому, а потому не может исключить его из партии.

1 января США ввели санкции против Дубинского за попытки вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов. В минфине США заявляли, что Дубинский, а также бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко связаны с нардепом Андреем Деркачем, в отношении которого санкции были введены в сентябре 2020 года. Сам Дубинский связь с Деркачем и попытки повлиять на американские выборы отрицает.

После введения санкций Нацбанк Украины предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским, его канал в YouTube был заблокирован.

25 января 2021 года состоялось заседание парламентской фракции “Слуга народа”, на котором президент Украины Владимир Зеленский предлагал Дубинскому выйти из ее состава, но тот не согласился.

1 февраля нардепы от “Слуги народа” проголосовали за исключение Дубинского из фракции. На следующий день на заседании парламента об этом официально объявил спикер ВР Дмитрий Разумков.

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