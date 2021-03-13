При обновлении Windows 10 стал появляться «синий экран смерти»

13.03.2021, 15:24, Новости дня

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В сети снова появились жалобы пользователей на очередной пакет обновлений операционки Windows 10. По их словам, после установки патча стал появляться «синий экран смерти».

Как минимум, проблема появлялась в двух десятках случаев, говорят эксперты. Ошибка возникала после команды распечатать документ, поэтому подозрение сразу пало на драйвер Kyocera Universal Print.

Видимо, пакет обновлений делает устройство несовместимым с принтерами Kyocera, Ricoh, Zebra, а также некоторых других производителей. Для того чтобы удалить установленный патч, нужно войти в «Параметры» и добраться до «Просмотра журнала обновлений», где задать необходимую команду. После этого ошибки не появляются.