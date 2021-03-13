 

Работу над законопроектом о местном референдуме планируют завершить на следующей неделе – Стефанчук

13.03.2021, 15:20, Новости дня
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Законопроект о местном референдуме может быть завершен на следующей неделе. Об этом заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на съезде партии “Слуга народа” 13 марта, трансляция велась на канале политсилы в YouTube.

“Вы знаете, что принят закон о всеукраинском референдуме. И буквально на следующей неделе, я очень надеюсь, мы приведем к финализации законопроект о местном референдуме. Мы хотим выставить его на сайт Верховной Рады для обсуждения общенационального, но, кроме этого, под эгидой президента Украины мы готовы объехать все территориальные общины, чтобы пообщаться с людьми на местах и презентовать свое видение местного референдума”, – заявил Стефанчук.

26 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о проведении референдума.

Согласно закону, всеукраинский референдум по народной инициативе может быть проведен по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса. Объявляет проведение референдума президент своим указом.

На референдум смогут выносить только четыре группы вопросов. Они должны касаться утверждения закона о внесении изменений в разделы І (“Общие вопросы”), ІІІ (“Выборы. Референдум”) и XIII (“Внесение изменений в Конституцию Украины”) Основного закона, вопросов общегосударственного значения, изменения территории Украины, утраты силы закона или отдельных его положений.

Не могут выноситься на референдум вопросы, которые касаются налогов, бюджета и амнистии, которые направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности страны, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни и которые противоречат Конституции Украины и нормам международного права.

Координатор гражданской сети “Опора” Ольга Айвазовская считает, что закон не идеален, однако в него включено необходимое количество предохранителей, чтобы на обсуждение не выносились вопросы, которые могут нанести вред суверенитету Украины.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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