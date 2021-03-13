 

Французская актриса на премию “Сезар” пришла в костюме осла, а затем разделась догола. Так она протестовала против карантина

13.03.2021, 15:20, Новости дня
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Французская актриса Корина Масьеро во время выступления на премии “Сезар” разделась догола в знак протеста против карантина. Об этом сообщает канал RTL.

Масьеро должна была вручать премию за лучший костюм. На сцену она вышла одета в костюм осла, облитая бутафорской кровью. Под этим нарядом у нее было платье, также залитое бутафорской кровью.

Затем актриса сняла с себя всю одежду и осталась на сцене полностью обнаженная. На ее груди была надпись “Нет культуры – нет будущего”, на спине – “Верни нам искусство, Жан”, которая, вероятно, является обращением к премьер-министру Франции Жану Кастексу.

Таким образом Масьеро поддержала активистов, которые заняли парижский театр “Одеон” и требуют открытия культурных учреждений.

30 октября во Франции ввели новые ограничения из-за эпидемии, в частности закрыли учреждения культуры, в том числе театры и концертные залы. С января этого года в 15 департаментах страны ввели комендантский час.

1 марта президент страны Эммануэль Макрон заявил, что гражданам нужно “продержаться еще четыре – шесть недель”, прежде чем в стране смогут смягчить ограничения.

В начале марта работники сферы культуры начали выражать недовольство ограничениями и требовать возобновления работы заведений. Движение началось в театре “Одеон” в Париже, где активисты заняли здание в знак протеста. Как отмечает France Bleu, к акции присоединились еще около 20 различных заведений культуры.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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