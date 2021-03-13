 

AstraZeneca заявила об отсутствии связи между ее вакциной от коронавируса и образованием тромбов

13.03.2021, 15:20, Новости дня
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Компания AstraZeneca заявила, что связь между применением ее вакцины против коронавируса и образованием у пациентов тромбов не выявлена. Об этом 12 марта сообщил канал CNN.

“Анализ наших показателей безопасности из более 10 млн записей показал отсутствие доказательств повышенного риска тромбоэмболии легочной артерии и тромбоза глубоких вен среди представителей какой-либо определенной возрастной группы, пола или в какой-либо партии [вакцины] или в определенной стране, связанного с вакциной AstraZeneca от коронавируса”, – говорится в заявлении.

В ряде европейских стран приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Среди них Дания, Норвегия, Исландия, Австрия. Как отмечает агентство Reuters, вакцинацию отдельной партией вакцины AstraZeneca также прекратили Эстония, Литва, Люксембург, Латвия и Италия.

В Южной Корее расследовали смерть восьми человек после вакцинации препаратом AstraZeneca. 8 марта стало известно, что специалисты не нашли доказательств того, что прививки привели к смерти больных.

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) заявили, что нет никаких доказательств того, что образование тромбов вызвала вакцинация.

“Преимущества вакцины по-прежнему перевешивают ее риски, и вакцину можно продолжать вводить, пока продолжается расследование случаев тромбоэмболических событий”, – подчеркнули в EMA.

В ВОЗ заявили, что в мире не выявлено ни одной смерти от вакцины против коронавируса. 

Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca. Использование вакцины против коронавируса одобрили Индия, Мексика, Бразилия. Постоянный комитет по вакцинации Stiko при Институте вирусологии имени Роберта Коха в Германии 28 января рекомендовал использовать вакцину AstraZeneca гражданам в возрасте от 18 до 64 лет.

EMA 29 января разрешило применение вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca на территории Европейского союза. В этот же день поставки вакцины на территории ЕС одобрила Еврокомиссия. Вакцина AstraZeneca стала третьим препаратом против коронавируса, рекомендованным для использования и разрешенным для поставок в Евросоюзе. Ранее ЕМА разрешило применение американских вакцин производства Pfizer/BioNTech и Moderna.

В агентстве отметили, что клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Эффективность вакцины установлена на уровне около 60%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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