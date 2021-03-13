Эксперт: При Коновалове Хакасия погрузилась в череду скандалов

13.03.2021, 14:48, Новости дня

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«Валентин Коновалов дискредитирует не только коммунистическую идею как таковую. Он уже начинает дискредитировать образ системы государственного управления в целом», – высказал мнение газете ВЗГЛЯД политолог Александр Мяхар. Так он объяснил высказанные местными коммунистами претензии действующему руководству республиканского комитета партии, который возглавляет глава Хакасии Валентин Коновалов.

«Когда в Хакасии выбирали главу субъекта, мало кто учел, что у Валентина Коновала практически полностью отсутствовал хозяйственный и управленческий опыт. Как правило, у людей, которые дорываются до власти без своих достижений, возникает много соблазнов максимально быстро получить деньги. У нас в регионе многие местные жители не исключают того, что в формулировках следственных органов начнет фигурировать и сам губернатор», – считает местный общественный деятель, политолог Александр Мяхар.

На прошлой неделе бывший первый секретарь Таштыпского отделения КПРФ Григорий Кулемеев рассказал о расколе внутри регионального отделения партии и претензиях к руководителям местного отделения из-за якобы систематических нарушений устава партии.

Мяхар напомнил о произошедшем в апреле прошлого года задержании по подозрению в получении взятки заместителя Коновалова, министра строительства и ЖКХ региона Сергея Новикова. «Сейчас под стражей находятся уже друзья губернатора – это первый советник, помощник руководителя аппарата главы Хакасии Виктор Гаранин и сокурсник, соратник по КПРФ и личный друг Коновалова Евгений Антоненко. В соцсетях размещены фотографии, на которых Антоненко и Коновалов позируют в обнимку в годы молодости», – рассказал эксперт.

По его словам, некоторые местные коммунисты «разочарованы переменами в системе управления республики». Избиратели не видят со стороны местного правительства готовности идти на жертвы ради благополучия людей, как поступали в советские времена их предшественники. «В регионе не было создано обещанных предприятий нового типа. Экономика Хакассии стала стагнировать больше. Бизнес уходит из республики катастрофическими темпами», – перечислил Мяхар.

Политолог считает, что раскол внутри местной КПРФ был неизбежным, потому что «далеко не все коммунисты согласны с тем, что происходит в республике». «Валентин Коновалов дискредитирует не только коммунистическую идею как таковую. Он уже начинает дискредитировать образ системы государственного управления в целом, потому что, если даже косвенно будет доказано причастие губернатора к мелкому мошенничеству, о чем сейчас говорится, это будет позором для всей системы госуправления», – полагает эксперт.

Мяхар добавляет, что глава Хакасии не дает «никаких вменяемых ответов по этому поводу». «Ситуация будет только усугубляться. Раскол в рядах КПРФ будет очевиден не только в Хакасии, но и по всей России. Все понимают, что куратор Коновалова – это зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин, который, как политик федерального уровня, не смог привести регион к процветанию или, как минимум, к финансовой стабильности. Вместо этого республика погрузилась в череду коррупционных скандалов. Поэтому местные жители делают выводы об уровне компетентности коммунистов в принципе, а не только членов местного отделения КПРФ», – подытожил Мяхар.