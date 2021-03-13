Греция собралась предоставить премьеру Британии доказательство кражи скульптур Парфенона

13.03.2021, 14:48, Новости дня

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Министр культуры Греции Лина Мендони заявила, что ее ведомство готово предоставить премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и всем жителям этой страны доказательства незаконности нахождения в Британском музее скульптур Парфенона.

Заявление Мендони стало ответом на интервью Джонсона греческой газете Ta Nea, в котором британский премьер утверждал, что скульптуры были законно приобретены лордом Элгином, а сейчас их законный владелец – Британский музей, передает РИА «Новости».

Газета озаглавила публикацию «Борис Джонсон: Греки, забудьте скульптуры Парфенона – Элгин приобрел их законно». Издание пишет, что британский премьер против репатриации мрамора, о которой лично просил премьер-министр Греции.

«Первый раз Джонсон занял публичную позицию по этому вопросу с момента вступления в должность (премьера). Последний раз это было семь лет назад, когда в качестве мэра Лондона он вступил в словесный спор с Джорджем Клуни, потому что американский актер попросил воссоединить скульптуры, выставленные с 1817 года в Британском музее», – указывает издание.

«Британское правительство имеет твердую и давнюю позицию в отношении скульптур: они были законно приобретены лордом Элгином в соответствии с действующими в то время законами. Их законным владельцем является представители Британского музея, поскольку (скульптуры) перешли в их владение», – сказал Джонсон.

В ответ Лина Мендони заявила, что Греция не считает законным владение и право собственности на скульптуры со стороны Британского музея: «Из заявления премьер-министра Великобритании господина Бориса Джонсона мы понимаем, что он не был проинформирован своими службами о новых исторических данных Османской империи, из которых следует, что не имел законного права на приобретение скульптур Парфенона ни лорд Элгин, ни Британский музей впоследствии. Министерство культуры и спорта может предоставить необходимые доказательства, чтобы проинформировать британцев о том, что Британский музей незаконно владеет скульптурами».

«Для Греции Британский музей не является законным владельцем или собственником скульптур. Парфенон, как символ ЮНЕСКО и западной цивилизации, отражает универсальные ценности. Мы все должны работать в этом направлении», – подчеркнула министр.

Британский посланник в Константинополе с 1799 по 1803 год лорд Элгин вывез огромное количество произведений древнегреческого искусства, которые выкупил Британский музей. В коллекции – фронтонные статуи и метопы афинского Парфенона, кариатида Эрехтейона, статуя Диониса и множество других уникальных произведений.

Греция добивается возвращения незаконно вывезенных произведений искусства, однако Британский музей утверждает, что Элгин имел разрешение – фирман визиря на их вывоз.

Греческие ученые заявляли в свою очередь, что не было никаких разрешений на вывоз скульптур – лорду было позволено лишь сделать рисунки мрамора. В феврале 2019 года в музее Акрополя турецкие ученые Зейнеп Айген и Орхан Сакин представили итоги своих многолетних исследований, согласно которым, в турецких архивах нет документов, подтверждающих разрешение Элгину вывезти скульптуры Парфенона из Афин, и это доказывает незаконность его действий.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какое оправдание нашлось расхищению греческих сокровищ.