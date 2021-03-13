В России задержали участников форума муниципальных депутатов. Среди них – Ройзман, Яшин и Кара-Мурза

13.03.2021, 14:30, Новости дня

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В России 13 марта задержали участников форума независимых муниципальных депутатов, который проходил в Москве. Об этом сообщило “Радио Свобода”.

Среди задержанных – политики Илья Яшин, Евгений Ройзман, Юлия Галямина, Владимир Кара-Мурза, Андрей Пивоваров, а также журналист Тимур Олевский, который вел форум как модератор, и несколько журналистов, освещавших форум.

“ОВД-Инфо” опубликовало список задержанных.

На форум «Объединенных демократов» пришла полиция и готовится задержать всех его участников. Среди присутствующих – Илья Яшин, Максим Резник, Владимир Кара-мурза, Евгений Ройзман и другие политики. Видео: @sotavision. pic.twitter.com/OqTnhW5X6r

— SOTA (@SotaVision) March 13, 2021

Форум муниципальных депутатов продолжаем в другом формате Весь зал (!) задержан по статье за «осуществление деятельности нежелательной организации». Куда везут, неизвестно. pic.twitter.com/ZhhcD2JRnb

— Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) March 13, 2021

На форум муниципальных депутатов в Москве пришла полиция. Тут человек 150 со всей страны. Всех задерживают. Ну то есть вообще всех.

— Илья Яшин (@IlyaYashin) March 13, 2021

Полицейские пришли на форум, который проходил в московской гостинице “Измайлово”, примерно через 40 минут после его начала. Силовики заявили, что все участники форума – около 150 человек из разных регионов России – будут задержаны по подозрению в участии в мероприятии, проводимом нежелательной организацией.

“Радио Свобода” отмечает, что по сообщениям очевидцев, задержаны почти все участники форума. Их в автозаках везут в различные отделения внутренних дел Москвы.

Форум проводился под эгидой “Объединенных демократов”. “Радио Свобода” отмечает, что этот проект был поддержан движением “Открытая Россия”, которое основал оппозиционер Михаил Ходорковский, но сообщает, что движение юридически не связано с лондонскими организациями, включенными в список “нежелательных” в России.

Форум “Муниципальная Россия” должен был проходить 13–14 марта, отмечает “Дождь”.

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