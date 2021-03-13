Украинские моряки с затонувшего у Румынии судна могут вернуться домой уже на следующей неделе – посольство

13.03.2021, 14:30, Новости дня

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Состояние украинских моряков с судна “Волго Балт 179”, затонувшего у берегов Румынии 11 марта, удовлетворительное. Об этом 13 марта сообщило посольство Украины в Румынии в Facebook.

Как отметили в посольстве, моряки будут находиться в больнице горда Констанца до 15 марта. Там также сообщили, что вечером 12 марта морякам вручили удостоверение на возвращение в Украину.

“В зависимости от состояния здоровья и срока завершения ряда следственных действий румынских правоохранительных органов возвращения украинских моряков на родину следует ожидать на следующей неделе”, – подчеркнули в посольстве.

В ведомстве также уточнили, что вчерашние поисковые работы румынских военных спасателей завершились безрезультатно.

Утром 13 марта румынские спасатели продолжили поиски тела погибшего капитана затонувшего судна (в самом начале его видели в районе аварии, но не смогли поднять на борт спасательного судна). Также ищут тело первого помощника капитана, который с самого начала спасательной операции считается пропавшим без вести.

https://www.facebook.com/Ukr.Embassy.Romania/posts/3765277090217988

Сухогрузное судно “Волго Балт 179” с украинским экипажем, которое шло из российского города Ростов-на-Дону в румынский порт Констанца, затонуло 11 марта примерно в 70 морских милях (около 130 км) от пункта назначения. Экипаж судна состоял из 13 украинских моряков, одна из них женщина (она госпитализирована). Двое погибли, один человек пропал без вести.

Причиной крушения Глазков назвал сложные погодные условия и несоблюдение капитаном судна и судоходной компанией правил безопасной эксплуатации судна.

Судно было построено в 1973 году.

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