Уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 превышен в восьми украинских регионах – Минздрав

13.03.2021, 14:30, Новости дня

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Уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом превышает норму в восьми украинских регионах. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины 13 марта.

Норма в 60 госпитализаций на 100 тыс. населения по состоянию на 12 марта превышена в Киеве (75,4), Винницкой (123,6), Житомирской (92,6), Закарпатской (87,6), Ивано-Франковской (131,3), Николаевской (81,2), Хмельницкой (68) и Черновицкой (90,2) областях.

Четыре области – Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая – отнесены к “красному” уровню эпидемической угрозы, 10 регионов – Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области – к “оранжевому”, остальные области – к “желтому”.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1,45 млн человек, 28,2 тыс. заболевших умерли, 1,22 млн – выздоровели.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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