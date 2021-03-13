Стало известно, когда начнется продажа туров с кешбэком за отдых в России

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13.03.2021, 13:58, Новости дня
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Распродажа туров с кешбэком за отдых на территории РФ возобновится до конца марта и захватит апрель, совершить путешествие в рамках программы можно будет до июня, сообщила пресс-служба правительства.

«Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу. Проектом распоряжения предлагается выделить Ростуризму в 2021 г. средства на первый этап программы туристического кешбэка текущего года, проведение которого запланировано в марте – апреле с возможностью бронирования туристического продукта до июня», – говорится в сообщении.

Отмечается, что предоставление данной меры государственной поддержки позволит снизить стоимость до 300 тыс. туристских услуг для россиян.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит на возобновление программы туристического кешбэка 2 млрд рублей.

В рамках программы в 2020 году туристам возвращалось 20% стоимости отдыха по России, но не более 20 тыс. рублей за одну поездку.

В декабре прошлого года Ростуризм сообщил, что россияне в рамках программы туристического кешбэка приобрели туры на 6,5 млрд рублей, а общая сумма возврата составила 1,2 млрд рублей.



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