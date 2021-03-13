 

В Telegram заблокировали пять ботов, которые собирали персональные данные

13.03.2021, 13:44, Новости дня
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Представители администрации Telegram сообщили о блокировании сразу пяти ботов, при помощи которых вели сбор персональных данных пользователей. Судя по всему, это еще не конец. Как ожидается, в ближайшее время поиск и блокировка подобных ботов продолжится.

Как пояснили представители Telegram, работа была проведена после обращения Роскомнадзора. Все претензии регулятора признаны обоснованными, а потому в мессенджере тут же провели удаления.

Впрочем, данная мера оказалась не столь действенной, как ожидалось. Некоторые боты в течение краткого времени продолжили работу по другим адресам. В поиске они уже стоят под другими именами, хотя их незаконная деятельность продолжается в том же формате.



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