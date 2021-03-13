Олег Леонтьев и Денис Николаев задержаны – На форуме «Муниципальная Россия» задержали рыбинского депутата и кандидата

13.03.2021, 13:23, Новости дня

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На форум «Муниципальная Россия» в Москве, организованный проектом «Объединенные демократы», пришла полиция. По предварительным данным, задержали более 150 человек. Публикуем список задержанных.

Северное Измайлово

15 задержанных: Константин Косов, Денис Николаев (Рыбинск), Олег Леонтьев (Рыбинск), Алексей Глазунов, Алексей Молодых, Вадим Богатов, Георгий Иванов, Дмитрий Каплин, Вадим Марченко, Станислав Коренюгин, Василий Кунин, Вадим Атаулин, Максим Паелов, Алексей Дарин, Дмитрий Болотников

Работает адвокат от ОВД-Инфо Алан Кибизов.

Метрогородок

14 задержанных: Денис Ибрагимов, Алексей Екимов (отпустили), Руслан Боровский, Лев Рудяк, Александр Пшеничкин, Михаил Ковязин, Максим Забелин, Сергей Власов, Валерий Друговской, Мария Кузнецова, Илья Яшин, Дарья Юдина, Иван Баринов, Левон Смирнов

Гольяново

Не менее 23 задержанных, среди них Анастасия Мельникова (отпустили), Иван Бахмач, Евгений Смеян, Владимир Фалалеев, Андрей Иванов, Людмила Чекалкина, Миляуша Кашапова, Александр Трофимов, Никита Ступин, Сергей Михайлов, Кирилл Ковальский, Алексей Борис, Сергей Соколов, Константин Исаев, Руслан Зинатуллин, Антон Чупрунов, Максим Ездаков, Александр Коровайный, Евгений Магдалиц, Евгений Ройзман, Федор Грудин, Игорь Басов

Работает адвокат от ОВД-Инфо Мария Красова

Измайлово

34 задержанных, среди них Станислав Тадей, Николай Баландин, Александр Менюков, Антон Соколов, Александр Рябчук, Кирилл Ишутин, Полина Семкова, Эрдем Каджинов, Антон Тароянц, Анна Жолобова, Елена Софийская, Эмиль Юнусов, Игорь (фамилия неизвестна), Святослав Куценко, Егор Бесчастнов, Евгений Пушкарев, Наталья Овчинникова, Елена Моргунова, Алина Мачульская, Ирина Ефремова, Денис Галицкий, Гоча Казиев, Александр Бондарчук, Ирина Ильдерякова, Алена Домнина, Виктория Каретникова, Надежда Афанасьева, Лев Кудряков и одна несовершеннолетняя

Работает адвокат «Апологии протеста» Леонид Соловьев.

Новокосино

Не менее 15 задержанных, среди них Сергей Веселков, Татьяна Юрасова, Надежда Авиатор, Ирина Егорова, Константин Рахилин, Никита Лемкин, Камо Бегларян, Вадим Самолкин, Андрей Плаксин, Алексей Панов, Кристина Сидорова, Елена Линник, Сергей Васильев, Игорь Мочалов, Ирина Сидорова

Работает адвокат от ОВД-Инфо Сергей Тельнов

Преображенское

Не менее 23 задержанных, среди них Елена Русиновская, Алина Мачульская, Валерий Степанов, Анна Круглова, Надежда Телелюева, Алексей Ловцевич, Кирилл Эрлихман, Виктор Вишневецкий, Георгий Красин, Дмитрий Шершневой, Сергей Трифонов, Юрий Строганов, Ирина Мальцева, Андрей Фатеев, Гульназ Равилова, Илья Косыгин, Елена Изотова, Юрий Осокин, Юрий Синяков, Максим Резник, Владимир Кара-Мурза, Игорь Прилипко, Павел Пягай, Дмитрий Болдырев, Дмитрий Горностаев

Косино-Ухтомский

9 задержанных: Николай Качнов, Виктор Мухомодьяров, Илья Свиридов, Ольга Кравчук, Нодари Хананашвили, Павел Кириков, Алексей Касаткин, Александр Павлюк, Виктор Карпушин

Новогиреево

34 задержанных, среди них Олеся Гуреева, Кирилл Прохоров, Мария Беляева, Игорь Драндин, Дарья Удачина, Наум Гуральник, Ксения Фадеева, Лилия Мангушева, Наталья Масляева, Наталья Брусова, Анна-Светлана Шапошникова, Анастасия Кузнецова, Ольга Подольская, Ирина Майорова, Екатерина Дунцова, Дарья Виноградова, Лолита Емельянова, Софья Липаткина, Юлия Галямина, Максим Кондратьев, Булат Халиуллин, Владимир Леонов, Марат Белялов, Сергей Соколов, Татьяна Усманова, Роман Юдаков, Александр Лысенко, Василий Балашов, Константин Киселев, Дмитрий Голиков

Работает адвокат от ОВД-Инфо Дмитрий Захватов

Перово

4 задержанных: Александр Казицын, Денис Макголах, Тимур Олевский, Михаил Тимонов

Работает адвокат от ОВД-Инфо Алексей Васильев