Паралимпийский комитет РФ получил официальное приглашение на Игры в Пекине

13.03.2021, 13:08, Новости дня

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Паралимпийский комитет РФ (ПКР) получил официальное приглашение на зимние Паралимпийские игры 2022 года в Пекине, сообщил первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

Рожков сообщил, что приглашение, подписанное президентом Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонсом и президентом оргкомитета «Пекин-2022» Цай Ци, было получено 12 марта, передает ТАСС.

«В зимних Паралимпийских играх в Пекине примут участие до 736 спортсменов, которые разыграют 78 комплектов медалей в горнолыжном спорте, следж-хоккее, лыжных гонках и биатлоне, сноуборде и керлинге на колясках. Численность российской делегации на Играх будет определена согласно квалификационным критериям, в ее состав могут войти более 150 человек. Планируется, что российские спортсмены примут участие во всех видах программы», – рассказал он

Зимние Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта 2022 года. С 24 августа по 5 сентября 2021 года в Токио состоится летняя Паралимпиада.

Ранее российский запрос на использование композиции «Катюша» в качестве замены государственного гимна на Олимпийских играх в Токио и в Пекине был отклонен Спортивным арбитражным судом (CAS).

В CAS отметили, что в РФ «Катюша» считается «патриотической песней, в которой содержится призыв к солдатам защищать Родину». Указывается, что «решение о том, какой гимн использовать российской команде на Олимпийских играх, будет принимать Международный олимпийский комитет, а не Россия».

До этого CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до конца 2022 года, также запрещено использование национального гимна, а представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады.