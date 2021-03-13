Акционер Tesla подал в суд на Маска за “беспорядочные” твиты

13.03.2021, 12:50, Новости дня

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Акционер компании Tesla Чейз Гэррити подал иск против гендиректора компании Илона Маска и совета директоров, сообщило агентств Reuters 12 марта.

Истец считает, что “беспорядочные” твиты Маска и неспособность директоров Tesla обеспечить соблюдение им условий соглашения с Комиссией по ценным бумагам США (по нему Маск должен согласовывать публикации в соцсетях) подвергли акционеров риску миллиардных убытков.

В жалобе приводится несколько сообщений Маска в Twitter, в том числе его заявление от 1 мая прошлого года о том, что цена акций Tesla была “слишком высокой”. Этот твит в итоге привел к падению рыночной стоимости Tesla более чем на $13 млрд.

Гэррити заявил, что действия Маска и бездействие директоров нанесли “существенный финансовый ущерб” и что они должны возместить его.

Это уже не первый иск против гендиректора Tesla из-за его сообщений в соцсети. В августе 2018 года акционеры Tesla подали иск в суд на Маска за его сообщение в Twitter о планах выкупить с биржи акции компании, что спровоцировало рост стоимости акций. Бизнесмена обвинили в мошенничестве.

Как отмечает Reuters, Маск урегулировал конфликт с Комиссией по ценным бумагам, выплатив государству $20 млн и пообещав, что без разрешения адвокатов не будет распространять важную деловую информацию о компании.

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