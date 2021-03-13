Гебрейесус заявил о недофинансировании программы борьбы с COVID-19 на $22,1 млрд

13.03.2021, 12:50, Новости дня

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Программа Всемирной организации здравоохранения ACT Accelerator для борьбы с коронавирусом недофинансирована на $22,1 млрд. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 12 марта, сообщила пресс-служба организации.

“На данный момент на ACT Accelerator выделено $11 млрд, но мы по-прежнему сталкиваемся с дефицитом финансирования в размере $22,1 млрд. Чем дольше этот разрыв остается невыполненным, тем труднее понять почему, учитывая, что это малая часть от более чем $13 трлн, которые, по оценкам МВФ, на сегодняшний день потрачены странами с высоким уровнем дохода на бюджетные стимулы. Мы призываем страны полностью профинансировать ACT Accelerator как лучшую инвестицию в восстановление мировой экономики”, – заявил Гебрейесус.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В мире по состоянию на утро 13 марта коронавирус подтвердили у 119 млн человек, умерло 2,6 млн заболевших.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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