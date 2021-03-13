Курорт Буковель планируют открыть в конце марта

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13.03.2021, 12:50, Новости дня
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Туристический комплекс Буковель, который с 13 марта ушел на карантин, откроется 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба Буковеля.

Как отметили в пресс-службе, в период карантина будет ограничен въезд гражданам в село Поляница (в том числе в туристический комплекс Буковель) с развлекательной, спортивной и другой целью отдыха.

“Требования и решения региональной комиссии фактически лишают ТК Буковель объективной возможности для продолжения функционирования и предоставления туристических услуг. Со своей стороны администрация ТК Буковель обещает приложить все усилия для обеспечения наших гостей возможностями для получения приобретенных в этот период услуг после 27.03.2021”, – сообщили в пресс-службе.

Решение закрыть Буковель на карантин приняли 12 марта на заседании Ивано-Франковской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

12 марта в связи с жалобами на нарушение карантинных требований курорт Буковель проверяла Нацполиция. Часть подъемников была заблокирована. 

Днем ранее предприниматели из Ивано-Франковской области блокировали дорогу на Буковель, требуя закрыть его работу. Они добивались равных условий ведения бизнеса – жестких ограничений для всех без исключения на четко определенный срок.

С 24 февраля в Украине возобновилось карантинное зонирование. Ивано-Франковская и Черновицкая области попали в “красную” зону, где самые жесткие ограничения.

В Ивано-Франковской области установили 16 карантинных блокпостов, там заработал мобильный госпиталь для больных COVID-19. Вспышку COVID-19 в регионе в Офисе президента объясняют, в частности, зимним наплывом туристов на горнолыжный курорт Буковель. По данным Министерства здравоохранения Украины, на 12 марта в регионе уровень госпитализаций на 100 тыс. населения составлял 131,3 при норме в 60.

В Ивано-Франковске, Черновцах и Житомире прошли акции протеста предпринимателей, которые требовали позволить им работать. В частности, протестующие были возмущены, что Буковель, в отличие от них, продолжал работу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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