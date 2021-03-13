Телеканал ICTV заблюрил надпись “Аваков черт” на футболке комика Капицы

13.03.2021, 10:24, Новости дня

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Телеканал ICTV заблюрил надпись “Аваков черт” на футболке стендап-комика и сценариста YouTube-шоу “Телевидение Торонто” Влада Капицы. Соответствующее видео 12 марта было опубликовано на YouTube программы “Факты ICTV”.

Речь идет о сюжете ICTV о стендапе в Украине. Капица надел на эти съемки футболку с надписью “Свободу Стерненко. Аваков черт”. Но на монтаже канал решил скрыть надпись о главе Министерства внутренних дел, оставив только текст об активистке Сергее Стерненко.

ВИДЕОВидео: Факти ICTV / YouTube

“На самом деле это не блюр, это Аваков силой мысли размывает нам зрение”, – отреагировал на это Капица в Twitter.

Насправді це не блюр, це Аваков силою думки розмиває нам зір. pic.twitter.com/SQ85kHAzvH

— Влад Капиця (@vladkapytsia) March 12, 2021

Стерненко 23 февраля 2021 года признали виновным по делу о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела Руслан Демчук. Обоих арестовали в зале суда.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича.

По данным прокуратуры, в деле фигурируют также протоколы осмотра места происшествия и судебные экспертизы. Защита Стерненко настаивала, что они были проведены с многочисленными нарушениями. В частности, к следственному эксперименту следователи привлекли свидетеля, имя которого не назвали и не вызвали на слушания в суде, дом Стерненко обыскивали без присутствия адвоката, а экспертизу шумового пистолета, по словам адвокатов, провели некорректно, писал “Бабель”.

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