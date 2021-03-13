Спецпредставитель президента сообщил о триумфе российской дипломатии в ООН

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13.03.2021, 7:46, Новости дня
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Доклад по международной информационной безопасности, принятый на площадке штаб-квартиры ООН, отражает подходы России, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

По итогам заседания рабочей группы ООН открытого состава по вопросам достижений в сфере информатизации и телекоммуникации он заявил, что деятельность РГОС «завершилась триумфальным успехом российской дипломатии» на фоне «нагнетания отдельными государствами международной обстановки в области информационной безопасности». Крутских сообщил, что «все 193 государства – члены ООН поддержали консенсусом принятие доклада, подводящего итог двухлетней работы группы», «созданной по нашей, российской инициативе в 2018 году», передает ТАСС.

В докладе «закреплены базовые подходы, продвигаемые Россией и ее партнерами». Речь идет о «предотвращении конфликтов в информационном пространстве, недопущении его милитаризации и использовании информационно-коммуникационных технологи в исключительно в мирных целях». В докладе подтверждаются соглашения, касающиеся «правил, норм и принципов ответственного поведения государств», а также «предусмотрена возможность выработки новых правил и норм, в том числе юридически обязывающего характера».

Результаты РГОС говорят о заинтересованности стран в совместном решении самых «острых глобальных проблем», а также будут способствовать работе по созданию «всеобъемлющей конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях». Запуск новой рабочей группы по информационной проблематике в ООН планируется на июнь 2021 года, сказал Крутских.

Доклад «содержит важнейшую рекомендацию о необходимости продолжения переговорного процесса по международной информационной безопасности под эгидой ООН в рамках данного механизма в ближайшие пять лет».

Напомним, в американской печати появились сообщения о том, что США в ближайшее время намерены провести интернет-атаку против внутренних систем российских государственных организаций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль крайне обеспокоен сообщениями о возможной кибератаке, отметив, что это можно назвать международной киберпреступностью.



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