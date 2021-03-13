Байден оказался «между молотом и наковальней» из-за «Северного потока – 2»

13.03.2021, 7:46, Новости дня

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Из-за противодействия строительству газопровода «Северный поток – 2» администрация президента США Джо Байдена оказалась в трудном положении, сообщил высокопоставленный чиновник администрации.

Официальные лица назвали дипломатическую ситуацию деликатной. По словам источника Politico, власти США «находятся между молотом и наковальней», поскольку хотят помешать строительству, но в то же время стремятся укрепить отношения с Германией. Источники сообщают, что Вашингтон готовит дополнительные санкции против проекта. Сейчас идет процесс определения новых организаций, попадающих под санкции, передает РИА «Новости».

Напомним, глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс пригрозил санкциями участникам строительства. Он пояснил, что доклады, касающиеся санкций, «нужно предоставлять Конгрессу США каждые 90 дней», в течение которых власти США будут «оценивать деятельность вокруг трубопровода». Прайс выразил уверенность, что в том случае, если «эта деятельность будет соответствовать критериям для введения санкций», Вашингтон «выполнит требования закона».