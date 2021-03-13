Мобильный технопарк для детей-инвалидов заработал в Тульской области

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13.03.2021, 4:26, Новости дня
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В Тульской области открыли первый в регионе мобильный технопарк для детей с ограниченными возможностями, что позволит большему числу школьников участвовать в конкурсе профмастерства «Абилимпикс», сообщила пресс-служба правительства региона.

«В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» начал свою работу первый в регионе мобильный технопарк для детей с ограниченными возможностями здоровья. Он был закуплен по поручению губернатора Алексея Дюмина», – сообщается на сайте правительства региона.

В технопарке запланированы экскурсии, конкурсы, семинары, мастер-классы, где школьники могут получить дополнительное образование по компьютерной графике, 3D-моделированию, виртуальной и дополненной реальности, промышленному дизайну.

«Занятия в мобильном технопарке позволят большему числу школьников региона участвовать в конкурсе профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», – уточняется в сообщении.

До конца текущего учебного года занятия будут проводиться для 100 учеников четырех учреждений образования городов Тула и Алексин. Планируется, что с сентября число участников увеличится до 300.

Нацпроект «Образование» призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.



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