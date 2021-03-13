Седьмая женщина обвинила губернатора Нью-Йорка в неподобающем поведении

13.03.2021, 3:36, Новости дня

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Бывшая журналистка губернаторского пула Джессика Бэйкмэн стала седьмой женщиной, которая обвинила главу штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в неподобающем поведении.

Intelligencer опубликовал в пятницу воспоминания Бэйкмэн, в которых та рассказывает, как однажды «подошла к губернатору, который беседовал с другим репортером». Куомо, по словам журналистки, взял ее «руку, как будто собирался пожать, но не выпустил». При этом другой рукой губернатор «приобнял» ее «за спину, кисть была на талии». Как сообщила Бэйкмэн, Куомо «крепко удерживал» ее, «показывая фотографу, что готовы для фотографии». Затем, по ее словам, Куомо развернул ее в другую сторону для еще одной фотографии.

«Затем он повернулся ко мне с озорной улыбкой перед всеми моими коллегами и сказал: «Мне очень жаль. Я заставляю тебя чувствовать себя некомфортно? Я думал, мы встречаемся», – приводит слова Бэйкмэн РИА «Новости».

При этом Бэйкмэн не считает, что «губернатор хотел секса» с ней, «дело было не в сексе», а во «власти». «Он хотел, чтобы я знала, что я бессильна, что я маленькая, слабая… Он хотел, чтобы я знала, что он может лишить меня достоинства в любой момент неуместным комментарием или положив руку мне на талию», – сообщила она.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер и сенатор Кирстен Джиллибранд в пятницу заявили, что Куомо должен уйти в отставку «из-за многочисленных заслуживающих доверия обвинений в сексуальных домогательствах и неправомерных действиях». Члены Палаты представителей от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес и Джамал Боуман также призвали к отставке Куомо. Куомо заявил, что не собирается подавать в отставку, и призвал дождаться итогов расследований.

В четверг спикер нижней палаты законодательного органа штата Нью-Йорк Карл Хисти уполномочил юридический комитет палаты начать расследование на предмет возможного импичмента губернатору. Независимое расследование проводит и генпрокурор штата Летиция Джеймс.

Напомним, СМИ сообщали, что президент США Джозеф Байден рассматривал кандиатуру Куомо в числе претендентов на должность министра юстиции – генерального прокурора в своей будущей администрации. Скандал вокруг поведения Куомо начался с заявлений его бывшей советницы по вопросам экономического развития Линдси Бойлан. Позднее Шарлотта Беннетт, бывшая исполнительная помощница и советник по вопросам политики в области здравоохранения в администрации Куомо, также пожаловалась на него. После этого с обвинениями в адрес Куомо выступили еще несколько женщин.