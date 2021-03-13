 

“Звонят и говорят: “Мячеславович, мы не голосовали!” Данилов заявил, что после решения СНБО по Харьковским соглашениям у него был “красный телефон”

13.03.2021, 2:04, Новости дня
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” 12 марта, что СНБО хочет выяснить, каким образом происходило голосование в Верховной Раде за ратификацию Харьковских соглашений. 

“Мы попросили СБУ исследовать, каким образом происходило это голосование. Не было ли нарушения прав депутатов, которые принимали участие в этом вопросе, и что вообще произошло”, – объяснил Данилов, трансляция ведется на канале “Украина” и YouTube-канале Shuster online.  

Данилов отметил, что получил много звонков от членов парламента того созыва. 

“После вчерашнего решения СНБО у меня, конечно, был красный телефон. Потому что очень много депутатов, которые в то время были в зале [Верховной Рады], лично меня знают. Они звонят и говорят: “Мячеславович, мы не голосовали!” Один сказал: “Меня вообще в зале не было”. Тогда у меня вопрос: как вообще это происходило? Кто тогда голосовал? И почему тогда не было понимания контроля со стороны тех лиц, которые должны были контролировать это. И почему это сфальсифицированное решение привело к таким последствиям”, – рассказал он. 

Харьковские соглашения в 2010 году подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в парламенте, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум. В январе 2021 года Януковичу Госбюро расследований из-за подписания документа сообщило о подозрении в госизмене. 

Согласно соглашениям, Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое. Подписав соглашение под предлогом получения скидки на газ, Янукович искусственно создал предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на территории Украины, подчеркивали в Офисе генпрокурора. 

11 марта Совет национальной безопасности и обороны поручил Службе безопасности Украины проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений.

Согласно ст. 80 Конституции Украины, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма РФ денонсировала Харьковские соглашения.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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