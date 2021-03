Власти Миннеаполиса выплатят $27 млн семье Джорджа Флойда за его смерть

13.03.2021, 2:04, Новости дня

Власти американского города Миннеаполиса заплатят $27 млн за урегулирование гражданского иска по делу о смерти Джорджа Флойда, которая спровоцировала масштабные протесты в США. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба городского совета Миннеаполиса.

В июне 2020 года семья Флойда подала иск против властей города и полицейских, причастных к его смерти, сообщал CNN.

Городской совет единогласно проголосовал за документ, который предусматривает урегулирование иска. Документ подпишет мэр города Джейкоб Фрей, говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что убийство Флойда навсегда изменило Миннеаполис и вызвало расовые распри во всем мире. Урегулирование по этому гражданскому иску проходит независимо и отдельно от уголовного процесса над подозреваемыми в убийстве, отмечается в заявлении.

Cемья Флойда $500 тыс. от выплата направит на улучшение района, где умер Флойд, добавила вице-президент городского совета Андреа Дженкинс.

Адвокат семьи Флойда Бен Крамп на своей странице в Twitter заявил, что выплата является крупнейшей досудебной компенсацией за нарушение гражданских прав за всю известную историю.

Флойд умер 25 мая 2020 года вскоре после жесткого задержания полицейскими, офицер Шовин его душил, удерживая ногу на шее. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

Гибель афроамериканца привела к волне протестов против расовой нетерпимости во всем мире.

Шовина арестовали 29 мая. Судэкспертиза подтвердила, что смерть Флойда наступила в результате удушения.

Арестованным по делу Флойда экс-полицейским Александру Куэнгу, Томасу Лейну и Ту Тао суд назначил залог в размере $750 тыс. каждому. Лейн вышел на свободу 10 июня, Куэнг – 20 июня, Тао – 4 июля.

