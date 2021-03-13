 

Власти Миннеаполиса выплатят $27 млн семье Джорджа Флойда за его смерть

13.03.2021, 2:04, Новости дня
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Власти американского города Миннеаполиса заплатят $27 млн за урегулирование гражданского иска по делу о смерти Джорджа Флойда, которая спровоцировала масштабные протесты в США. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба городского совета Миннеаполиса.

В июне 2020 года семья Флойда подала  иск против властей города и полицейских, причастных к его смерти, сообщал CNN.

Городской совет единогласно проголосовал за документ, который предусматривает урегулирование иска. Документ  подпишет мэр города Джейкоб Фрей, говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что убийство Флойда навсегда изменило Миннеаполис и вызвало расовые распри во всем мире. Урегулирование по этому гражданскому иску проходит независимо и отдельно от уголовного процесса над подозреваемыми в убийстве, отмечается в заявлении.

Cемья Флойда $500 тыс. от  выплата направит на улучшение района, где умер Флойд, добавила вице-президент городского совета Андреа Дженкинс.

Адвокат семьи Флойда Бен Крамп на своей странице в Twitter заявил, что выплата является крупнейшей досудебной компенсацией за нарушение гражданских прав за всю известную историю.

This historic * 27 million settlement is PROOF that Black lives will no longer be written off as trivial, unimportant, or unworthy of consequences. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/H2LHCkiNVI

— Ben Crump (@AttorneyCrump) March 12, 2021

Флойд умер 25 мая 2020 года вскоре после жесткого задержания полицейскими, офицер Шовин его душил, удерживая ногу на шее. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

Гибель афроамериканца привела к волне протестов против расовой нетерпимости во всем мире.

Шовина арестовали 29 мая. Судэкспертиза подтвердила, что смерть Флойда наступила в результате удушения.

Арестованным по делу Флойда экс-полицейским Александру Куэнгу, Томасу Лейну и Ту Тао суд назначил залог в размере $750 тыс. каждому. Лейн вышел на свободу 10 июня, Куэнг – 20 июня, Тао – 4 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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