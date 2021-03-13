Москвичам предложили выбрать отель для отпуска во время Дней Крыма

13.03.2021, 1:56, Новости дня

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В Москве во время проведения Дней Крыма откроют туристические шале, где можно будет подобрать гостиницу для будущего отпуска, узнать об основных туристических маршрутах, а также посмотреть выставку достопримечательностей, сообщили в мэрии столицы.

Правительство Москвы с 18 по 21 марта проводит в столице традиционные Дни Крыма. Начнутся мероприятия с праздничного концерта в Лужниках 18 марта 2021 года, который посвящен семилетию возвращения Крыма в состав России. В разных точках города откроют туристические шале. Здесь можно будет подобрать гостиницу, санаторий или здравницу для будущего отпуска, узнать об основных туристических маршрутах по Крыму, а также посмотреть выставку достопримечательностей, сообщается на сайте правительства Москвы.

Кроме того, до 31 марта на Тверском бульваре проходит фотовыставка «Крым сегодня». Посетители смогут увидеть фотографии природных, исторических и культурных достопримечательностей полуострова. С 18 марта до 18 апреля в парке «Зарядье» будет работать выставочный проект «Крым. История». На экспозиции представят более ста цифровых изображений старинных карт, планов, гравюр и фотографий, которые познакомят москвичей с историей Крыма с конца XVIII и до середины XX века.

Организаторами мероприятия являются Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Комитет по туризму города Москвы, Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы и АО «Олимпийский комплекс «Лужники».

Организаторы напоминают, на мероприятии будут соблюдаться все меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором. Всем посетителям будет необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. При этом количество занятых зрителями мест не будет превышать 50% от общего числа.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.