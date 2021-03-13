Учительница умерла после прививки вакциной AstraZeneca в Словакии

13.03.2021, 1:06, Новости дня

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В Словакии после прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя учительница средней школы, сообщают СМИ.

Первую дозу вакцины она получила в середине февраля. У женщины начались сильнейшие головные боли, боли в суставах и в месте введения препарата, была высокая температура. Через неделю после прививки ее госпитализировали в тяжелом состоянии, еще через несколько дней она умерла. Ее отец обвинил в случившемся производителей вакцины и потребовал прекратить ее применение. AstraZeneca в Словакии используют для вакцинации преподавателей начальных и средних школ, передает ТАСС.

В четверг число европейских стран, приостановивших использование вакцины, созданной англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, достигло десяти. Словакия также получила первые партии российской вакцины «Спутник V», причем это вызвало правительственный кризис.