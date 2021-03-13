Панин заявил о желании отказаться от гражданства России

13.03.2021, 1:06, Новости дня

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Актер Алексей Панин, который переехал в Испанию, заявил, что «с удовольствием отказался бы от гражданства» России, если бы ему «дали другое».

Пока, по его словам, «другие государства не горят желанием» дать ему гражданство. Он имеет вид на жительство, то есть может жить в Испании, но не может работать там. При этом Панин «не может сказать», что ему «все нравится в Испании, во Франции или в Америке».

«Мне что-то нравится в Испании, что-то – во Франции, что-то нравится в России. Но сказать, что я чувствую, что это моя родина – нет. Не смейтесь надо мной, но я, наверное, больше человек мира. И мне комфортно», – приводит его слова «Комсомольская правда».

Он заявил, что «не хочет ехать в Россию». Вернуться он может «в баньку зимой, в прорубь попрыгать», или «сняться в кино, когда пригласят». «Были съемки, я прилетал, с удовольствием провел пять дней», – сказал он, добавив, что «не может сказать, что так страдает без России».

Летом Панин получил вид на жительство в Испании и похвастался этим в соцсетях. Панин отметил, что не пил два месяца, но «по такому случаю напился». Он озвучил стоимость своей квартире в испанском городе Торревьеха: «70 с чем-то тысяч евро. Это уже со всеми адвокатами, со всем оформлением».