Власти Свердловской области анонсировали строительство восьми новых больниц

13.03.2021, 0:16, Новости дня

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Новые здания получат Артемовская, Полевская, Березовская, Арамильская, Серовская, Нижнесергинская больницы и детская городская больница №15 Екатеринбурга. Впервые поликлиника для взрослых появится в Реже, сообщается на областном сайте правительства.

В Реже с нетерпением ожидают строительства поликлиники для взрослых. В микрорайоне Машиностроителей живут более 12000 человек, при этом поликлиники здесь не было никогда, и за первичной медицинской помощью жители обращались в другой микрорайон.

«Это спокойно воспринималось во второй половине прошлого века, когда население Режевского района не превышало 30 тысяч человек. Сейчас город активно развивается, и новый объект сферы здравоохранения крайне необходим для качественного оказания медицинской помощи по современным стандартам», – сообщил главный врач Режевской ЦРБ Александр Язвенко в сообщении на сайте правительства.

Кроме названного учреждения в региональную программу модернизации первичного звена в части строительства объектов здравоохранения вошли Артемовская, Полевская, Березовская, Арамильская, Серовская, Нижнесергинская больницы и детская городская больница №15 Екатеринбурга. Во всех ЛПУ сейчас готовят проектно-сметную документацию.

Отмечается, что на строительство объектов здравоохранения на 2021-2025 годы зарезервировано около 4,5 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Новые здания в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Свердловской области получат восемь лечебных учреждений региона.