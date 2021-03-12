Зеленский записал видеообращение о решениях СНБО и обратился к олигархам и народу. Видео

12.03.2021, 23:34, Новости дня

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Говоря о санкциях США против Коломойского и олигархате в Украине, Зеленский упомянул фамилии богатейших в стране людей: попавшего под ограничения СНБО Медведчука, Порошенко, бизнесменов Виктора Пинчука и Рината Ахметова, а также Дмитрия Фирташа.

“Фамилии здесь не имеют никакой разницы: это Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или кто-либо другой. Важно одно – ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и впредь создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов и других государственных служащих? Первое – поддерживается. Второе – заканчивается”, – заявил Зеленский.

2 февраля, президент Украины ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Сотрудники попавших под санкции СНБО телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne, которые связывают с нардепом от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктором Медведчуком, вышли 26 февраля в эфир на канале “Перший незалежний”. 25 февраля у львовского канала изменился собственник, им стало ООО “Медиахолдинг “Новости”, которое было создано 100 работниками заблокированных каналов.

Через час канал отключили от вещания на спутнике, а затем и в кабельных сетях, он продолжил вещание в интернете. В эфире и соцсетях телеканала сообщили, что провайдеры и спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять ему никаких услуг.

19 февраля 2021 года Совет нацбезопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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