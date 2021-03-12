Зеленский: Надо выяснить, как “Прикарпатзахідтранс” в эпоху гетманства всем известно кого оказался в частной собственности

12.03.2021, 22:44, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном 12 марта в Facebоok, напомнил, что решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, в госсобственость вернули нефтепродуктопровод “Прикарпатзахідтранс”.

“Не менее важно выяснить, при каких обстоятельствах в 2015 году, в эпоху гетманства всем известно кого, в частной собственности оказался государственный нефтепровод длиной почти полторы тысячи километров”, – сказал Зеленский.

В 2015 году президентом Украины был Петр Порошенко.

19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод “Самара – Западное направление”. Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания “Прикарпатзахідтранс”. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что он не был приватизирован, но “непонятным образом” оказался в частной собственности “двух собственников с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины”.

“Экономическая правда”, LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко писали о связи “Прикарпатзахідтранс” с нардепом от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком. По словам экс-премьера Арсения Яценюка, в 2015 году нефтепровод по решению суда перешел в руки людей, которые имеют отношение “персонально к Виктору Медведчуку”.

Сам политик любую причастность к нефтепроводу и компании “Прикарпатзахідтранс” отрицал.

Как пишет издание “Бабель”, хотя построенный во времена СССР нефтепродуктопровод после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства, дочерняя компания российской АК “Транснефтепродукт” не передала права на трубопровод.

В настоящее время, по данным сервиса мониторинга регистрационных данных Opendatabot, “Прикарпатзахідтранс” с уставным капиталом 105 млн 563,427 тыс. грн принадлежит белорусскому предприятию “Нефтебитумный завод” (51%), International Trading Partners (48%) и Анатолию Шеферу (1%).

11 февраля 2021 года украинские правоохранители сообщили о подозрении бывшей заместительнице директора госпредприятия “Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза” (УкрГИАП). Она, по данным следствия, составила недостоверное заключение, которое стало основанием для получения компанией “Прикарпатзахідтранс” в собственность части магистрального нефтепровода “Самара – Западное направление”.

В конце февраля нефтепродуктопровод передали “Укртранснафті” на временное хранение без права пользования, а Высший антикоррупционный суд наложил на него арест. Компания подала апелляцию на арест.

—