Польский эксперт: Миф о гибели монахинь от рук красноармейцев сочинили пропагандисты

12.03.2021, 22:16, Новости дня

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С утверждениями о массовой казни монахинь, якобы совершенной красноармейцами в 1945 году, выступает Институт национальной памяти, а это не научная, а пропагандистская структура. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Матеуш Пискорский. Ранее в американской прессе появились сообщения о массовом убийстве польских монахинь, якобы совершенном «советскими оккупантами».

«Я очень сильно сомневаюсь, что описанные Институтом национальной памяти события могли произойти. Мы же отлично знаем, что разного рода случая мародерства, а тем более убийств и изнасилований были строго наказуемы командирами Красной армии. Все-таки в Красной армии очень ответственно подходили к фиксации правонарушений среди собственных военнослужащих. Не думаю, что спустя такое количество лет можно вдруг обнаружить факты, которые раньше не были обнародованы», – сказал бывший депутат польского парламента, директор Европейского центра геополитического анализа Матеуш Пискорский.

«С такими сенсационными обвинениями, – будто бы красноармейцы целенаправленно перебили группу польских монахинь весной 1945-го, должны выступать квалифицированные ученые-историки, а не Институт национальной памяти, который не является научной структурой. Это пропагандистская организация, а среди его сотрудников нет квалифицированных специалистов по истории.

«Если бы представители Института национальной памяти хотели провести расследование «раскрытого» факта, они бы обратились к российским военным историкам. Они попытались бы совместно, комплексно изучить, что тогда именно произошло, изучили бы найденные останки. Но прямых контактов с российской стороной у них нет. Поэтому я сильно сомневаюсь в подлинности фактов, которые предоставляет Институт», – резюмировал Пискорский.

Ранее в американской прессе появились публикации о том, что в Польше найдены останки нескольких монахинь, которые, якобы были жестоко убиты солдатами Советской армии. Первым подобную информацию неделю назад обнародовал сетевой ресурс Life Science. Он цитирует письмо, полученно из Института национальной памяти Польши, в котором говорится о результатах раскопок, проведенных в декабре на муниципальном кладбище в городке Орнета. Это город расположен в Варминьско-Мазурское воеводстве, недалеко от границы Калининградской области.

Предположительно, останки принадлежат монахиням из ордена Святой Екатерины Александрийской. Предположения сделали на основании предметов, найденных в могиле: фрагменты одежды монахов, принадлежавших к ордену Святой Екатерины, маленькие четки с полированными бусинами, четки большего размера для ношения на поясе, крест, инкрустированный металлическими узорами, и два медальона. Анализ ДНК останков, как признает Life Science, еще не проводился.

Тем не менее, в письме Института национальной памяти указывается как «факт», будто монахини были перебиты солдатами Красной армии весной 1945-го года. Институт ссылается на некие документы, где описаны эти «убийства», однако точные данные упомянутых документов не приводятся, как не публикуются и снимки с раскопок. Недавно обнаруженные останки, предположительно принадлежат сестрам Роланде (Мария Абрахам), Гунхильде (Дорота Стеффен) и Боне (Анна Пестка), Несмотря на отсутствие улик, в письме содержатся как факты, например, следующие утверждения: «Сестра Кшиштофора умерла после «долгой драки с советским солдатом».

Представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу назвала «опасным безумием» подобные сообщения ряда американских СМИ. «Сейчас в американской прессе появляются материалы о найденных польскими археологами монахинях, как было написано – прямая цитата, «убитых русскими солдатами в 1945 году». Американской аудитории с подачи неких польских структур рассказывается о том, что Польша была охвачена войной с Германией и в этот момент ее Советский Союз оккупировал. Это уже не фейк и не фальшь, это безумие. Опасное безумие», – цитирует Захарову ТАСС.

По ее словам, источником материалов в западных изданиях послужили «неподтвержденные данные» Института национальной памяти Польши. «Именно эта структура несет ответственность за разрушение и ликвидацию сотен мемориалов погибшим при освобождении Польши более шести тысячам советских солдат», – напомнила дипломат. Захарова заверила, что работа по разоблачению деятельности «этой псевдоисторической структуры» продолжится.