Зеленский поддержал американские санкции в отношении Коломойского

12.03.2021, 22:16, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский поддержал санкции США против Игоря Коломойского и других бывших собственников «Приватбанка».

По итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины Зеленский заявил, что украинские власти «поддерживают» решение Вашингтона о «санкциях против бывших собственников «Приватбанка». По его словам, Киев «работает над тем, чтобы вернуть на Украину средства», передает ТАСС.

Напомним, США ввели санкции олигарха Игоря Коломойского и его семьи за коррупцию. Украинскому бизнесмену, его жене и двум детям будет запрещен въезд в США. Американские власти считают, что с 2008 по 2016 год, когда «Приватбанк» был национализирован решением украинского правительства, Коломойский вывел из него миллиарды долларов.