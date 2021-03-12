Нацполиция проверяет курорт Буковель, часть подъемников заблокирована

12.03.2021, 21:54, Новости дня

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12 марта Нацполиция начала проверку горнолыжного курорта Буковель в Ивано-Франковской области, правоохранители приостановили работу части подъемников, пишет местное интернет-издание KURS, ссылаясь на информацию от очевидцев.

“Поступили многочисленные жалобы на нарушение карантинных требований. Сейчас полиция проверяет информацию, приостановлена работа подъемников. После проведения проверки будет дана правовая квалификация”, – сообщила начальник сектора коммуникации Главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области Кристина Максимчак.

“Галицький кореспондент” сообщил, что отдыхающих со ски-пассами полиция не пускала на подъемник №2, они якобы попытались попасть на него силой, но правоохранители их остановили.

ВИДЕОВидео: Галицький Кореспондент / YouTube

На курорте также закрыли кассы для продажи ски-пассов, но на некоторые подъемники людей еще пускают, так как они купили карточки ранее, отмечает KURS.

По данным издания, областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС обсуждает возможность закрытия курорта. В частности, рассматривается предложение с 13 марта установить блокпосты на въезде на территорию Поляницкой территориальной общины, где находится Буковель, и разрешить въезд только местным жителям.

11 марта предприниматели из Ивано-Франковской области блокировали дорогу на курорт Буковель, требуя закрыть его работу. Они добивались равных условий ведения бизнеса – жестких ограничений для всех без исключения, на четко определенный срок.

С 24 февраля в Украине возобновилось карантинное зонирование. Ивано-Франковская и Черновицкая области попали в “красную” зону, где самые жесткие ограничения.

В Ивано-Франковской области установили 16 карантинных блокпостов, там заработал мобильный госпиталь для больных COVID-19. Вспышку COVID-19 в регионе в Офисе президента объясняют, в частности, зимним наплывом туристов на горнолыжный курорт Буковель. По данным Министерства здравоохранения Украины, на 11 марта в регионе уровень госпитализаций на 100 тыс. населения составлял 130,5 при норме в 60.

В Ивано-Франковске, Черновцах и Житомире прошли акции протеста предпринимателей, которые требовали позволить им работать. В частности, протестующие были возмущены, что Буковель, в отличие от них, продолжает работу.

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