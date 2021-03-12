Зеленский о заседании СНБО: Украина дает сдачи всем, кто наносил по ней удары

12.03.2021, 21:54, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что четвертое за месяц заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины, которое состоялось 11 марта, будет не последним. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Facebok.

Президент поблагодарил членов СНБО за работу, активную позицию и готовность защищать интересы Украины.

“Не секрет, что последние решения СНБО вызвали значительный резонанс, одобрение в обществе и понятное возмущение тех, кто находит в решениях Совета свои фамилии и свой бизнес. Я простым языком поясню, что именно происходит. Кратко я бы описал это тремя словами: Украина дает сдачи. Сдачи всем, кто долгие годы наносил ей удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного – справедливости, которая долгие годы для людей была чем-то мифическим”, – сказал Зеленский.

По словам президента, пока украинцы “безуспешно пытались найти справедливость”, некоторые присваивали себе государственные ресурсы, недра, стратегические предприятия, трубопроводы и даже Конституционный Суд Украины.

“Восстановление справедливости в Украине было одним из моих ключевых обещаний. Говорят, обещанного ждут три года. Мы начали чуть раньше” , – заявил президент.

11 марта состоялось заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины. По его итогам секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что была одобрена стратегия деоккупации Крыма и продлены на три года санкции против двух российских банков. Также СНБО решил, что “Мотор Січ” вернут государству.

Совет также поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений в 2010 году. По словам Данилова, СБУ поручили выяснить, “каким образом эти 236 депутатов голосовали за этот вопрос”. 11 марта совет создал Центр противодействия дезинформации, который начнет работу 16 марта.

—