Белорусский телеведущий назвал Украину “страной нищего и вымирающего народа и Гордонов у власти”. В Украине ответили, что он переплюнул Скабееву, Киселева и Соловьева

12.03.2021, 20:14, Новости дня

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11 марта в эфир белорусского государственного телеканала СТВ вышла программа “Азаренок. Тайные пружины политики 2.0”, посвященная ситуации в Украине.

Ведущий программы Григорий Азаренок, которого независимые белорусские СМИ называют пропагандистом, назвал Украину “страной нищего и вымирающего народа и Гордонов у власти”.

“Ведь эти Гордоны очень любят обсуждать Беларусь”, – добавил Азаренок, очевидно, имея в виду, что основатель интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон критикует пребывающего при власти в Беларуси с 1994 года Александра Лукашенко и его реакцию на протесты.

Телеведущий СТВ раскритиковал один из сюжетов о Лукашенко, который выпустил украинский телеканал “Прямий”, и назвал его “поделкой польского безусого скопца”.

“Владеет этим каналом шоколадный олигарх [бывший президент Петр] Порошенко. Он четыре года исполнял обязанности надзирателя за американским штатом “Постмайданная Украина”, – заявил Азаренок, после чего в сюжете показали людей, которые проклинают Порошенко.

“[И он] сейчас учит нас демократии и правам человека”, – возмутился ведущий.

Далее он обратился к украинцам и сказал, что они “терпят бесконечную ярмарку разврата и роскоши”.

“Вы выходили на Майдан бороться против коррупции. Победили? Да [беглый экс-президент Украины Виктор] Янукович бомж по сравнению с тем, кто пришел после. Они распродали всю страну. Землю, заводы, порты, девушек. Они превратили цветущую страну в пиратский бандеростан. Ваших детей товарными масштабами продают на органы, а девушек поставляют в европейские бордели чуть ли не официально. Бедная, бедная наша Украина. Страна [писателей Николая] Гоголя и [Михаила] Булгакова, страна великих киево-печерских святых. Что с тобой сделали эти Гордоны?” – сказал Азаренок.

Далее он раскритиковал нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, назвал его “кривляющимся клоуном” и “шутом”, который “не выполнил ни одного своего обещания”, “ведет Украину в пропасть” и “готов продать ее кому угодно, уже и Турции, и Британии”.

Азаренок предположил, что украинцы просто завидуют Лукашенко, которого он называет “настоящим народным лидером”, и утверждает, что ему “люди доверяют уже четверть века”.

“Ведь ваши рейтинги, паны продажные, опустились, как после некачественной виагры. Опустились ниже плинтуса”, – обратился он к украинским лидерам и призвал украинцев “возвращаться в семью”.

В программе, которая продолжалась около 10 минут, также принял участие советский и белорусский актер, кинорежиссер Владимир Гостюхин. Он рассказал, что посещал Донецк и Луганск и увидел, “что такое нацизм, что такое вот этот фашизм в действии”.

“У меня было такое ощущение, что если бы мне в то время попался Порошенко, я бы его задушил собственными руками”, – сказал Гостюхин и пожаловался, что в Украине он “закрытый, в черных списках”.

Артист также повторил тезисы российской пропаганды об украинских добровольческих батальонах. Гостюхин рассказал, что добровольцы (он их называет “нациками”) после освобождения от боевиков населенных пунктов на Донбассе якобы насиловали местных жительниц, при этом он не уточнил, где и когда это было.

“Собирают в поселке 20 девчонок. Насилуют их три дня, а потом жутко, мерзко, медленно убивают всех. Живьем закапывают даже. Абсолютно те “бендеровские” методы. И они хотели это притащить сюда”, – сказал Гостюхин.

Гостюхин пожаловался, что в Украине он “в черных списках”. Скриншот: ctv.by

Корреспондент “Радыё Свабода” в Украине Алена Литвинова назвала этот выпуск программы Азеренка “адским пеклом”.

“Посмотрите, что рассказывают об Украине на государственном телеканале в Беларуси. Это вам не [российские пропагандисты Ольга] Скабеева с [Владимиром] Соловьевым. И здесь можно посмеяться только над актером Гостюхиным которому запрещен въезд в Украину, и над его “бендеровскими” методами”, – написала Литвинова в Facebook.

В комментариях она добавила, что украинцы должны знать, как об Украине говорят на белорусских телеканалах, потому что “в Украине много фейковых успешных стереотипов относительно Лукашенко и страны, которую он построил”.

Украинский журналист, бывший председатель Независимого медиапрофсоюза Украины Юрий Луканов написал под постом Литвиновой: “[Российский пропагандист Дмитрий] Киселев должен учиться у этого мальчика. А Гостюхин – это распятый мальчик в квадрате”.

https://www.facebook.com/100005140020804/videos/1820166528164664/

Украинский журналист Денис Казанский выложил в Facebook сокращенную версию программы и подписал видео: “Куда там Соловьеву и Скабеевой”.

В комментариях под постом Казанского украинские журналисты и политики интересуются, не стеб ли это.

“Это настолько п….здецово, что хочется смотреть и смотреть. От Киселева или Соловьева нет такого эффекта”, – прокомментировал видео оператор телеканала СТБ Александр Брынза.

“Гостюхин подтвердил известную мысль, что хороший актер может быть полным дураком”, – считает киевлянка Нина Черадионова.

https://www.facebook.com/den.kazansky/videos/3854262584653225/

Народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко написал в Facebook, что белорусская пропаганда превзошла российскую.

“Просто истерика! Такого отборочного треша я не видел уже давно. В чемпионате абсурдной пропаганды лукашенковское государственное телевидение с отрывом обходит российское. Ученик превзошел своего учителя (или, скорее, куратора)”, – считает он.

Бывший народный депутат Борислав Береза рассказал, что программа Азаренка вызвала у него смех.

“Хочу признать, что Скабеева, Киселев и Соловьев – это еще не дно. Выяснилось, что не дно. Ведь есть же еще государственное телевидение Беларуси. И там такой щегол. И такое несет. Мне, кстати, интересно, после чего это ему такое привиделось? Но распятый мальчик в трусиках из Славянска тихо плачет в сторонке. От обиды. Его смогли переплюнуть”, – написал он в Facebook.

Григорий Азаренок родился в 1994 году, работает корреспондентом на телеканале СТВ и ведет там свою авторскую программу “Азаренок. Тайные пружины политики 2.0”. Белорусское издание “Наша Ніва” сообщило что Григорий Азаренок – это сын Юрия Азаренка, “одного из самых одиозных пропагандистов Беларуси 1990-х”. Издание отметило, что он прославился в 1995 году, когда накануне референдума снял документальный фильм “Ненависть: дети лжи”, в котором сравнил коллаборантов времен Второй мировой войны и современных белорусских националистов.

В последние годы Григорий Азаренок снимал пропагандистские сюжеты о белорусской оппозиции, в частности, сравнивал ее с нацистами, а также утверждал, что коронавирус был разработан Западом как оружие для войны с противником.



Светлана РОГОВСКАЯ

заместитель главного редактора

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