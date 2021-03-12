 

67-летний Макаревич путешествует с 36-летней женой-экскурсоводом по Танзании. Фото

12.03.2021, 20:14, Новости дня
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67-летний российский певец Андрей Макаревич вместе с 36-летней женой, израильской бизнесвумен и экскурсоводом Эйнат Кляйн путешествует по Танзании (Африка). Совместное фото, сделанное во время сафари, артист опубликовал 12 марта в Instagram.

На снимке супруги запечатлены на фоне двух внедорожников. 

“Отличнейшее сафари с Эйнат Кляйн”, – подписал он публикацию.

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Публикация от Андрей Макаревич (@andrey_makarevich_official)

На своей странице в Instagram Кляйн сообщила, что возможность путешествовать во время пандемии коронавируса зависит “от ресурсов”. 

“Путешествовать даже сейчас вполне возможно, все зависит от того, сколько ресурсов вы готовы в это вложить. Огромным плюсом в путешествиях во времена “ковида” мне видится практически полное отсутствие туристов. Моя группа фактически, чуть ли не единственная здесь. Животные намного более расслабленные, чем в прошлом году, их больше и они ближе, десятки джипов их не пугают, мусора тоже меньше”, – написала она.

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Публикация от Einat Klein (@_einatklein_)

Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Он познакомился с ней, когда искал экскурсовода по Эфиопии. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране. В эфире авторской программы основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона Макаревич сообщил, что его супруга выросла в Киеве.

Макаревич впервые сообщил о браке с Кляйн в конце апреля 2020 года, вскользь упомянув в интервью, что потерял статус холостяка.  

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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