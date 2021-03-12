 

ВОЗ одобрила вакцину от COVID-19 компании Johnson & Johnson

12.03.2021, 20:14, Новости дня
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от COVID-19 Ad26.COV2.S, разработанную Janssen (Johnson & Johnson), в список безопасных и эффективных средств экстренной помощи против коронавируса. Об этом 12 марта сообщается на сайте ВОЗ.

“Каждый новый, безопасный и эффективный инструмент от COVID-19 – это еще один шаг к победе над пандемией”, – отметил глава ВОЗ Тедрос Адханом Габрейесус.

Он призвал правительства и компании наращивать производство вакцин против коронавируса, чтобы они стали “доступными для всех, а также общим решением глобального кризиса”.

Препарат Janssen – первая зарегистрированная ВОЗ вакцина, которая требует введения одной дозы. Ранее одобрение ВОЗ для экстренного применения получили вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Covishield.

“Today, WHO gave emergency use listing to Johnson & Johnson’s #COVID19 vaccine, making it the fourth vaccine to receive WHO’s approval.

Emergency use listing is the green light for a vaccine to be procured and rolled out by #COVAX”[email protected] https://t.co/ARRzyBxv42

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 12, 2021

11 марта Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рекомендовало предоставить условное разрешение на коммерческое использование препарата против коронавируса Ad26.COV2.S.

Ранее его применение одобрили в США, Канаде.  

В Johnson & Johnson заявляли, что по предварительным результатам третьей фазы клинических испытаний, эффективность вакцины составила от 66% до 72%. В исследовании участвовало 43 783 человека. Вакцину можно будет хранить в течение двух лет при температуре -20 °C, не менее трех месяцев ее можно хранить при температуре +2…+8 °C. Пациенту следует вводить одну дозу (многие разрешенные к применению вакцины требуют введения двух доз).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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