Экономика: Атомная станция свяжет Россию и Турцию на 100 лет

12.03.2021, 19:46, Новости дня

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Строящаяся в Турции российская атомная электростанция является уникальным проектом сразу по нескольким параметрам. Впервые Росатом применяет здесь новую модель работы, которая вызвала зависть в рядах американских и европейских конкурентов. Более того, эта станция обещает РФ и Турции целый век тесного сотрудничества. Одновременно с этим эксперты называют проект непростым. В чем же его уникальность и риски?

В среду Владимир Путин совместно с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в формате видеоконференции дали старт строительству уже третьего энергоблока АЭС «Аккую» в турецкой провинции Мерсин. Российский президент отметил, что условился с президентом Турции и далее оказывать проекту «Аккую» необходимое содействие и поддержку.

Всего будет построено четыре энергоблока общей мощностью 4800 мегаватт, которые ежегодно смогут производить около 35 млрд киловатт-часов электроэнергии. То есть АЭС способна почти полностью обеспечивать потребности такого крупного города как Стамбул. Стройка первого энергоблока стартовала в 2018 году, его ввод намечен на 2023 год. С этого года Турция впервые войдет в число «атомных» стран – атомная генерация будет обеспечивать 8-10% потребностей в электроэнергии республики.

Межправсоглашение было подписано еще в 2010 году, но фаза интенсивного развития проекта началась только через семь лет. С 2017 по 2019 годы были подписаны ключевые контракты и соглашения о поставках топлива, купли-продажи электроэнергии и подключения к местной энергосети.

Проект турецкой АЭС является уникальным по ряду параметров. «Первое, на данный момент АЭС «Аккую» – это крупнейшая атомная стройка на планете. С сегодняшнего дня здесь полномасштабно сооружается одновременно три энергоблока. Второе, это единственный в мире атомный проект, которые строится по схеме ВОО (от англ. build-own-operate – прим. ВЗГЛЯД), строй-владей-эксплуатируй. И третье, совсем недавно мы отмечали международный женский день 8 марта. Так вот «Аккую» – это единственный в мире проект по сооружению атомной электростанции, которым руководит женщина, Анастасия Затеева», – рассказал на церемонии гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

«Это действительно самый масштабный проект в энергетике в Восточном Средиземноморье за последние 20 лет так точно.

Вообще проекты такого масштаба на Ближнем Востоке могут сегодня позволить себе разве что очень богатые монархи, например, Арабские Эмираты», – говорит старший эксперт фонда «Институт энергетики и финансов» (ФИЭФ) Сергей Кондратьев.

Росатом опробует на этом проекте новую модель работы «строй-владей-эксплуатируй» (BOO) которую в атомной энергетике вообще никто не применял до этого. Как правило, компания строит атомную станцию как генподрядчик и после ввода в эксплуатацию передает ее владельцу. А турецкий случай уникальный – здесь Росатом изначально является не только строителем, но и инвестором, и владельцем этой АЭС. И после ввода ее в строй он будет продавать электроэнергию туркам, и зарабатывать на ней, чтобы окупить 22 млрд долларов, в которые оценивается проект.

«Когда была озвучена новая модель работы «строй-владей-эксплуатируй», конкуренты сразу забеспокоились, назвали это очень опасным приемом. Под конкурентами я имею в виду в первую очередь американскую Westinghouse (которая пытается заменить российское топливо на украинских АЭС – прим. ВЗГЛЯДа). Они переживают, что эта модель окажется настолько удачной, что РФ в лице Росатома начнет ее активно применять в других странах. В итоге и у американцев, и у французов резко снизятся шансы на победу в тендерах на строительство атомных станций», – считает главный редактор «Атоминфо» Александр Уваров.

Конечно, если Росатом сумеет сделать этот проект коммерчески успешным, то это будет большая победа, согласен Кондратьев. Тогда к РФ может выстроиться очередь из желающих заполучить такого крупного инвестора. «Мы видим значительный интерес к атомной энергетике в странах Ближнего Востока, у того же Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ», – говорит собеседник.

Еще одна немаловажная особенность проекта – АЭС «Аккую» способна обеспечить взаимовыгодное сотрудничество РФ с Турцией на целый век вперед.

«Жизненный цикл АЭС составляет около 100 лет, включая этапы проектирования и строительства, – говорит газете ВЗГЛЯД заместитель председателя Совета директоров АО «Аккую Нуклеар» Антон Дедусенко. – Поэтому участие инвесторов в таком масштабном проекте – это долгосрочное сотрудничество на десятилетия вперед». Он поясняет, что срок службы современной атомной станции с реакторными установками поколения 3+ ВВЭР-1200 составляет около 60 лет, но благодаря современным технологиям срок службы можно продлить на 20 лет. «Если добавить к этому сроку процесс вывода из эксплуатации, который также потребует привлечения уникальных российских технологических решений в сегменте бэк-энда, то можно смело говорить о том, что

АЭС «Аккую» на целое столетие станет якорным проектом, объединяющим Россию и Турцию как экономически, так и на социальном, научном и кадровом уровне»,

– говорит представитель компании.

По его словам, это экономически выгодный проект для обоих сторон, который обеспечит и создание рабочих мест, и развитие инфраструктуры, и локализацию. «Сейчас на проекте сооружения АЭС «Аккую» одновременно работают около 11 тыс. сотрудников. В цепочке поставщиков уже на данном этапе участвуют сотни российских и турецких предприятий, что благоприятно отражается на экономиках двух стран. В течение всего жизненного цикла «Аккую» будет обеспечиваться российским топливом компании «ТВЭЛ». Это будет приносить дополнительную экономическую выгоду российской стороне», – рассказывает Дедусенко.

Турция благодаря этому проекту диверсифицирует источники электроэнергии, получает экологически чистую энергию с нулевыми выбросами. Турецкие системные операторы ожидают, что годовое потребление электроэнергии в Турции вырастет с 290 млрд квт-ч сейчас до 500 млрд квт-ч к 2035 году благодаря урбанизации и росту промышленности, указывает Кондратьев.

Кроме того, в стране появится новая высокотехнологичная отрасль промышленность – атомная, которая даст возможность развитию атомных технологий, в том числе, в других сферах, например, ядерной медицине. Не говоря уже о рабочих местах для местного населения, привлечения сотен турецких компаний к работе над проектом и т.д.

Однако экспертов заботит, что основные риски проекта несет не турецкая, а российская сторона. «Для Росатома, несмотря на его опыт и компетенции в атомной сфере, этот проект не такой простой» – считает Кондратьев.

Первый риск, по его словам связан с регулированием цен на электроэнергию. «Инвесторы в атомную энергетику в Западной Европе обычно просят от правительства гарантировать покупку электроэнергии по определенной цене, которая обеспечила бы возврат инвестиций на вложенный капитал. В случае с «Аккую» такого изначально не было», – говорит Кондратьев.

Однако РФ все-таки удалось добиться частично фиксированного тарифа от Турции. «В течение 15 первых лет эксплуатации каждого из энергоблоков часть вырабатываемого объема электроэнергии (70% с первых двух блоков и 30% с третьего и четвертого блоков) будет продаваться турецкому государству по фиксированному средневзвешенному тарифу в 12,35 центов США за киловатт-час, что обеспечит нам как инвестору возврат инвестиций. Весь остальной объем будет реализовываться на свободном рынке», – рассказывает Дедусенко. Кроме того, добавляет он, после выхода проекта на окупаемость турецкая сторона будет получать 20% чистой прибыли по каждому блоку ежегодно в течение всего срока эксплуатации.

«12,35 центов за киловатт-час – это 123 доллара за мегаватт-час. Это очень высокая оптовая цена. Если Росатому удалось получить такие условия, то это очень выгодно, особенно для первой очереди – первых двух энергоблоков, где речь идет о гарантированном тарифе для 70% вырабатываемой энергии»,

– говорит Кондратьев. В пример он приводит ситуацию с консорциумом инвесторов в британскую АЭС «Хинкли Поинт», который просил Великобританию гарантировать цену покупки электроэнергии на уровне 90 фунтов или 150-160 долларов за мегаватт-час.

«Понятно, что в Великобритании у инвесторов будут более высокие операционные расходы, чем в Турции, в том числе по уровню зарплат и т.д. Поэтому 123 доллара за мегаватт-час для Турции – это хорошие условия для Росатома, если эти обязательства оформлены в соглашении должным образом и действительно будут действовать 15 лет», – говорит эксперт ФИЭФ.

Хотя определенные риски все равно сохраняются: в какой-то момент турецкое правительство может инициировать переговоры об изменении этих условий в сторону снижения тарифа, добавляет он.

Второй риск связан с привлечением финансирования. Изначально Росатом рассчитывал найти местных и международных инвесторов в этот проект, однако до сих пор этого сделать не удалось. Поэтому все финансирование – а речь идет о 22 млрд долларов – ложится на плечи одного Росатома, говорит Кондратьев.

«Когда Росатом работал в качестве генподрядчика, то деньги за работу он получал практически сразу – либо живыми деньгами, как в случае с Ираном, либо в рамках межправительственного кредита от ВЭБа. Обычно это суверенный или квазисуверенный долг, что гарантирует возврат средств и госбанку. Но в случае с турецкой атомной электростанции ничего этого нет. Все финансовые затраты и риски Росатом несет на своих плечах», – объясняет Кондратьев.

Накануне старта строительства третьего блока АЭС стало известно, что Росатом привлек в «Совкомбанк» дополнительные средства на строительство в виде двух кредитов общей суммой 300 млн долларов сроком на семь лет.

«Конечно, у российского атомщика есть возможность привлекать госкредиты в российских банках, но финансирование идет в основном в долларах США. Отсюда вытекает третий, валютный риск. Турецкая лира в последние годы серьезно обесценилась. Это тоже может осложнить возврат инвестиции», – добавляет эксперт ФИЭФ.

Пока проект турецкой АЭС финансируется только российской стороной, но в Росатоме продолжают вести переговоры с потенциальными инвесторами, отмечает Дедусенко. «В дальнейшем до 49% в проектной компании может быть продано турецким или другим международным инвесторам. При этом в соответствии с условиями межправительственного соглашения не менее 51% в проекте должно принадлежать российской стороне. Мы очень тщательно подходим к поиску и выбору партнеров, совместно с которыми будем строить и эксплуатировать станцию», – говорит зампред совета директоров «Аккую Нуклеар».

Четвертый риск: нельзя исключать, что в какой-то момент Турция решит пойти по стопам ряда стран Западной Европы, и может принять политическое решение о выводе всех атомных электростанций из эксплуатации, рассуждает Кондратьев. Никаких компенсаций в этом случае владельцы станций не получают. Исключать этого совсем нельзя, ведь это долгосрочный проект почти на 100 лет.

И, конечно, имеются политические риски. Турция непростой партнер в политическом отношении. Но как показала практика, проект АЭС «Аккую» преодолел даже острый кризис российско-турецких отношений после уничтожения ВВС Турции российского Су-24. Международных инвесторов, скорее, больше настораживает непредсказуемая политическая ситуация в самой Турции, считает эксперт.

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