 

В ДНР заявили о гибели пяти человек из-за украинских обстрелов

12.03.2021, 18:56, Новости дня
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За неделю на территории ДНР погибли из-за обстрелов пять человек, сообщил представитель аппарата омбудсмена донбасской республики.

«В период с 6 марта по 12 марта 2021 года, по официальным источникам, в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины получил ранение один гражданский и один военнослужащий республики… погибли четыре военнослужащих республики. Также, к сожалению, на этой неделе от пулевого ранения в голову умер ранее раненый военнослужащий», – цитирует представителя ДНР РИА «Новости».

По его словам, с начала 2021 года на территории республики в результате боевых действий скончались 15 человек, шестеро получили ранения. С начала конфликта в республике погибли 4977 человек, в числе которых 90 детей.

В начале марта в ДНР сообщали, что в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли трое военнослужащих республики, один получил ранение.

До этого сообщалось, что сотрудник правоохранительных органов ДНР погиб в результате выстрела снайпера со стороны украинских военных во время операции по эвакуации детей с территории, находящейся под угрозой обстрела ВСУ, в районе Ясиноватой. Его посмертно наградили Георгиевским крестом IV степени.



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