 

Объявлен желтый уровень погодной опасности в Москве

12.03.2021, 18:56, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Желтый уровень погодной опасности ожидается в Москве и области из-за ветра с порывами 15-17 метров в секунду и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна»,–  приводит РИА «Новости» сообщение синоптиков.

Отмечается, что предупреждение о ветре с порывами 15-17 метров в секунду в Москве и Подмосковье действует до 12.00 14 марта. Кроме того, в столице и области действует предупреждение о метели и гололедице до 12.00 14 марта.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прокомментировал газете ВЗГЛЯД исследования ученых о наступлении в России к концу века полугодового лета, заявив, что это возможно, но вопрос требует очень серьезной дискуссии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / “Ключевые шаги должна сделать Россия”. Зеленский хочет видеть большее стремление Москвы к достижению мира на Донбассе

22.12 / От COVID-19 умер еще один депутат Госдумы РФ, более трети депутатов переболели

14.09 / Социологи проявили интерес к методу определения легитимности выборов от НОМ

26.12 / Железнодорожные пути ушли под землю в Нижегородской области

26.01 / На трассе Киев – Чоп из-за снега застряли сотни грузовиков

30.09 / Генерал рассказал, как РФ восстановила боеготовность сирийской армии

10.03 / Экспорт продовольствия впервые в новейшей истории РФ превысил импорт в 2020 году

15.12 / Два министра подали в отставку – Разумков

14.10 / Canon начнет выпуск компактной камеры-монокуляра PowerShot ZOOM

05.02 / У Касперского научились предсказывать будущее

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска