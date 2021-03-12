Объявлен желтый уровень погодной опасности в Москве

12.03.2021, 18:56, Новости дня

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Желтый уровень погодной опасности ожидается в Москве и области из-за ветра с порывами 15-17 метров в секунду и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна»,– приводит РИА «Новости» сообщение синоптиков.

Отмечается, что предупреждение о ветре с порывами 15-17 метров в секунду в Москве и Подмосковье действует до 12.00 14 марта. Кроме того, в столице и области действует предупреждение о метели и гололедице до 12.00 14 марта.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прокомментировал газете ВЗГЛЯД исследования ученых о наступлении в России к концу века полугодового лета, заявив, что это возможно, но вопрос требует очень серьезной дискуссии.