Опровергнуты самые распространенные мифы о сне

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12.03.2021, 16:08, Новости дня
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В Соединенных Штатах провели исследование самых популярных мифов о сне. В результате ученым удалось отделить правду от вымысла и опровергнуть ошибочные представления людей.

К примеру, принято считать, что сон продолжительностью менее пяти часов в день никак не отражается на здоровье человека. На самом деле, это не так, поскольку хроническое недосыпание ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Принимать алкоголь перед сном также вредно, хотя кто-то даже злоупотребляет этим. Во-первых, не факт что вы действительно быстрее уснете. Во-вторых, сильно пострадает качество самого сна. Также не стоит спать под звуки включенного телевизора. И очень вредно пытаться подремать «еще минуточку» после того, как прозвучал звонок будильника.



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