 

В Томске разработаны очень прочные и дешевые угольные паллеты

12.03.2021, 16:08, Новости дня
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Принципиально новую технологию изготовления угольных паллет представили специалисты из Томского политехнического университета. Изделия оказались более прочными. Они не рассыпаются при перезагрузке. При этом себестоимость продукции стала заметно ниже.

Для того чтобы получить указанный эффект, ученые добавили для связки паллет угольную пыль и отруби. Кроме прочего, в результате был найден способ утилизации отходов. Теперь ее можно производить с пользой.  

По словам разработчиков, теперь новую технологию пытаются адаптировать под уже существующие установки для производства топливных паллет. Это позволит предприятиям быстро наладить выпуск новой продукции и сэкономить на техническом перевооружении.



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